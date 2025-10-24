XICOTÉNCATL CELEBRA EL DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS CON UNA CEREMONIA ESPECIAL

La presidenta municipal Mariela López Sosa encabezó la ceremonia conmemorativa por el Día de las Naciones Unidas en la Escuela Secundaria Técnica No. 38, donde se reafirmaron los valores de paz, unidad y cooperación internacional.

El acto contó con la presencia del profesor Narciso Barrientos Torres, supervisor de secundarias técnicas zona 8; profesor David Hernández Torres, supervisor escolar zona 140; profesora Lizeth Betzayra Ávalos Martínez, presidenta de la liga de padres de familia; licenciada Norma Alicia Amaro Zúñiga, supervisora de la zona 29 de preescolar, y profesor Jesús Salvador Cavazos Escobar, director del plantel anfitrión.

La conmemoración recordó el aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas en 1945, documento que marcó el inicio de una nueva era de cooperación entre los países del mundo.