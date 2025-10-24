FUERTE IMPULSO AL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA EN XICOTÉNCATL

La presidenta municipal Mariela López Sosa encabezó este jueves el evento “Un deporte que nos une” en el Estadio Othón Núñez de Cáceres, una jornada que reunió a decenas de familias para disfrutar de actividades deportivas y recreativas.

Softbol, fútbol femenil y dinámicas de jumping fueron parte del programa que llenó de entusiasmo el recinto, con la participación de los equipos Sultanas del Sauzal, Tecateras del Riachuelo, y los grupos RX Team, Women Shining Jumping e Inspira Studio.

Con este evento, el Gobierno Municipal de Xicoténcatl impulsa el deporte como motor de unión, salud y sana convivencia entre las familias.

