XICOTÉNCATL CELEBRARÁ EL XANTOLO 2025

Este viernes 31 de octubre a las 6:00 p.m., la Plaza Principal se llenará de color, tradición y música con el gran Xantolo Xicoténcatl.
Se presentará un altar en honor a Florencia Gómez y Marcos Lumbreras, además del espectáculo de 4 cuadrillas:
Danza Emperatriz de México (Col. Presidencial)
Cuadrilla Justo Sierra (Matutina y Vespertina)
Los Alegres del Xantolo 38 (Sec. Tec. #38)
Cuadrilla Magisterial D’ Canos
Y para cerrar con broche de oro, la música estará a cargo de Banda Mezkalera, la mejor agrupación de la región.
¡Ven con tu familia a disfrutar de nuestras tradiciones y vive la magia del Xantolo en Xicoténcatl!