XICOTÉNCATL CELEBRARÁ EL XANTOLO 2025

Este viernes 31 de octubre a las 6:00 p.m., la Plaza Principal se llenará de color, tradición y música con el gran Xantolo Xicoténcatl.

Se presentará un altar en honor a Florencia Gómez y Marcos Lumbreras, además del espectáculo de 4 cuadrillas:

Danza Emperatriz de México (Col. Presidencial)

Cuadrilla Justo Sierra (Matutina y Vespertina)

Los Alegres del Xantolo 38 (Sec. Tec. #38)

Cuadrilla Magisterial D’ Canos

Y para cerrar con broche de oro, la música estará a cargo de Banda Mezkalera, la mejor agrupación de la región.

¡Ven con tu familia a disfrutar de nuestras tradiciones y vive la magia del Xantolo en Xicoténcatl!