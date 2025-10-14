MARIELA LÓPEZ SOSA ENCABEZA EXITOSO MARTES CIUDADANO EN XICOTÉNCATL; ACERCANDO EL GOBIERNO A LAS FAMILIAS

• La alcaldesa atendió de manera directa a los habitantes, escuchando y resolviendo necesidades inmediatas como parte del compromiso de cercanía y trabajo constante de la administración municipal.

Xicoténcatl, Tam. – En el marco del Martes Ciudadano, la alcaldesa Mariela López Sosa encabezó una jornada de atención directa con las familias del municipio, escuchando de primera mano sus necesidades y brindando soluciones inmediatas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refuerza su compromiso de cercanía, atención y trabajo constante por su gente. Un Gobierno Que Nos Une