INAUGURAN FORO RECREATIVO EN EL PASEO ECOLÓGICO “LA ALBERCA” DE OCAMPO

El alcalde Melchor Budarth Báez y la titular del DIF municipal, Martha Uresti, encabezaron el corte de listón de este nuevo espacio destinado al fortalecimiento del tejido social y la convivencia familiar.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAMULIPAS – En el marco de las festividades de Semana Santa, el Gobierno Municipal de Ocampo consolidó un paso más en la recuperación de espacios públicos con la inauguración oficial de un nuevo foro en el emblemático Paseo Ecológico “La Alberca”.

El evento estuvo encabezado por el alcalde, C.P. Melchor Budarth Báez, quien asistió acompañado por su esposa, la C.P. Martha Uresti de Budarth, presidenta del Sistema DIF municipal. Ambos realizaron el corte de listón ante la presencia de ciudadanos y visitantes que se congregaron en el sitio turístico para disfrutar de los días de asueto.

La construcción de este foro responde a la necesidad de dotar al municipio de infraestructura adecuada para la realización de eventos culturales, artísticos y sociales. Con esta obra, el Paseo Ecológico “La Alberca” no solo se mantiene como un referente natural, sino que se transforma en un centro dinámico para el esparcimiento.

“Seguimos creando más lugares para disfrutar en Ocampo. Nuestro compromiso es fortalecer estos espacios que permiten a las familias convivir de manera sana y segura”, destacó el edil durante su intervención.

La inauguración fue estratégicamente planeada para coincidir con la temporada vacacional, permitiendo que tanto los habitantes locales como los turistas que arriban a la región puedan hacer uso inmediato de las instalaciones.

Con estas acciones, la administración actual reafirma su política de mejora urbana y turística, posicionando a “La Alberca” como un punto clave para el desarrollo social del municipio conocido como “El Vergel de Tamaulipas”.