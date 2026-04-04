INVITA AYUNTAMIENTO DE XICOTÉNCATL A ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA EN EL RÍO GUAYALEJO

El Ayuntamiento de Xicoténcatl invita a la ciudadanía y visitantes a disfrutar de las actividades programadas con motivo de la Semana Santa 2026, que se llevarán a cabo el próximo 04 de abril en el Puente de Brownsville, sobre el Río Guayalejo.

El programa contempla torneos de fútbol y voleibol a partir de las 9:00 de la mañana, así como el arranque de la ruta 4×4 desde la Plaza Principal a las 11:00 horas, además de la presentación musical del grupo Blindaje Registrado.

En este marco, la presidenta municipal, Mariela López Sosa, reiteró la invitación a las familias para que participen en este evento que promueve la convivencia y el disfrute de los espacios naturales del municipio.

Estas acciones forman parte de la estrategia para impulsar el turismo local y ofrecer opciones de esparcimiento durante el periodo vacacional.