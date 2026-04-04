SEMANA SANTA PUENTE DE BROWNSVILLE 2026 SE VIVE EN EL RÍO GUAYALEJO

El Ayuntamiento de Xicoténcatl, que encabeza Mariela López Sosa, Presidenta Municipal, invita a las familias a disfrutar de las actividades de Semana Santa Puente de Brownsville 2026 en el Río Guayalejo.

Con torneos de fútbol y voleibol, Ruta 4×4 y música en vivo de Blinaje Registrado, se fortalece la convivencia y la unión de las familias. En fútbol participan Equipo el Aquiche, Deportivo Moreti, Carlos Marroquín, Barcelona FC, El azúcar, Dep plomo, Correcaminos FC de SLP (Facebook) y Dep Gallegos, así como en voleibol con los mismos equipos participantes.