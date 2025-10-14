GÓMEZ FARÍAS IMPULSA LECTURA Y ESCRITURA EN PRIMARIA CON EL PROGRAMA DE APRENDIZAJES FUNDAMENTALES

Alcalde Frank de León refrenda el apoyo municipal a la educación, incluyendo becas y equipamiento para la Zona Escolar 085.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam.- Esta mañana se dio inicio formal al programa de la política de Aprendizajes Fundamentales con proyección en Lectura y Escritura, dirigido a alumnos de primero a tercer grado de primaria de la Zona Escolar 085. El evento se realizó en las instalaciones de la primaria “Valentín Gómez Farías”, ubicada en la cabecera municipal, marcando un paso importante en el desarrollo educativo inicial.

El alcalde Frank de León encabezó la actividad y aprovechó para refrendar el compromiso de su administración con el sector educativo. Durante su participación, el edil signó el compromiso de mantener y ampliar el apoyo directo del municipio hacia las instituciones, destacando la continuidad de la beca “No es de hoy, es de siempre” y la provisión de equipamiento y demás ayuda necesaria que las escuelas de la zona escolar requieran.

La jornada congregó a representantes del sector educativo en el municipio y a funcionarios del ayuntamiento, todos reunidos para respaldar esta iniciativa de gran interés. La política implementada busca fortalecer el desarrollo cognitivo de los alumnos y maestros involucrados en el sistema educativo inicial, sentando bases sólidas en habilidades esenciales como la lectura y la escritura.