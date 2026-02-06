ENCABEZA ALCALDE DE OCAMPO CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE OBRA EN LA COLONIA LOS OLMOS

La obra contempla la pavimentación de 270 metros lineales de la calle Nueces, fortaleciendo la participación ciudadana y la transparencia.

Alfredo García Becerra

Cumpliendo con el compromiso de mejorar las condiciones de vida de las y los ocampenses, tanto en el medio urbano como en el rural, el alcalde de Ocampo, Melchor Budarth Báez, encabezó la conformación e integración del Comité de Obra para la pavimentación de 270 metros lineales de la calle Nueces, ubicada en la colonia Los Olmos.

Esta acción forma parte de la política del gobierno republicano e itinerante, mediante la cual se atienden de manera directa las demandas más sentidas de la población, priorizando obras de infraestructura básica que impactan de forma positiva en la movilidad y el bienestar de las familias.

Con la integración del Comité de Obra, el Gobierno Municipal fortalece la participación ciudadana y garantiza la transparencia en la aplicación de los recursos públicos, permitiendo que la población sea parte activa del seguimiento y supervisión de los trabajos.

El Ayuntamiento de Ocampo refrenda así su compromiso de continuar impulsando obras que contribuyan al desarrollo ordenado del municipio y a la construcción de un mejor Ocampo para todas y todos.