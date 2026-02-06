FORTALECE DIF EL MANTE PROGRAMAS DE DESAYUNOS ESCOLARES ESTATALES

* Envía DIF Tamaulipas estímulos a alumnos de escuelas en padrón estatal.

​La Presidenta Municipal, Patty Chío, continúa fortaleciendo la educación y el bienestar de las niñas y niños que cursan su educación preescolar en el CAIC del Sistema DIF El Mante, reafirmando el compromiso de su administración con el desarrollo integral de la niñez mantense.

​A través del trabajo del Gobierno Municipal, se hace posible que las y los menores reciban diariamente un desayuno caliente, contribuyendo directamente a mejorar su nutrición y desempeño escolar.

​Gracias al respaldo de la Dra. María de Villarreal, Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, se logró incrementar el número de escuelas beneficiadas dentro de este programa estatal. Como parte de estas acciones, se realizó la entrega de loncheras a los alumnos beneficiarios, las cuales servirán como una herramienta práctica para que puedan transportar sus alimentos de manera segura a sus centros educativos.

​Con estas acciones coordinadas, el Sistema DIF y el Gobierno Municipal refrendan su compromiso de impulsar una educación con igualdad, bienestar y mejores oportunidades desde la primera infancia.