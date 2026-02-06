AUMENTA GOBIERNO DE TAMAULIPAS UNIDADES MONITORAS PARA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para reforzar la vigilancia epidemiológica en la entidad, el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, incrementará el número de unidades monitoras para la detección oportuna de padecimientos respiratorios entre las que se encuentran la influenza y el COVID-19.

El director Estatal de Epidemiología, Sergio Uriegas Camargo, señaló que actualmente se cuenta con 5 Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria (USMER) y se pretende ampliar la cobertura a 8 unidades, las cuales en esta temporada invernal han detectado más de 300 casos de enfermedades respiratorias, entre las que encuentran unos 50 casos asociados al virus de influenza.

Dijo que, aunque el virus de la influenza circula durante todo el año, en el periodo que cubre la temporada invernal (octubre 2025 a marzo de 2026) se llegan a incrementar, y a la fecha se tiene un reporte de 4 defunciones por esta causa; agregó que en este periodo circula una nueva variante que ha generado inquietud entre la población por ser altamente contagiosa, pero tiene el mismo comportamiento que el resto de las variantes del virus de influenza.

“Estamos monitoreando el comportamiento de los virus que causan las enfermedades respiratorias como el COVID, sincitial, influenza entre otros, a través de estas unidades monitoras, ya que son virus que circulan todo el año y afectan a todas las edades, pero hay que poner especial atención a los cuadros graves, a las personas que se encuentran en los extremos de la vida como niños y adultos mayores, personas con comorbilidad debido a que disminuye su capacidad de defensa y los que no se vacunan, ya que son los de mayor riesgo”, señaló Uriegas Camargo.

Las USMER operan como el pilar del modelo de vigilancia en México, integrando la detección clínica oportuna para identificar la circulación de virus como el de influenza, SARS-CoV-2, entre otros; y están diseñadas para detectar los riesgos en grupos vulnerables, determinar la estacionalidad y comportamientos de los patógenos para establecer las estratégicas correspondientes en salud pública a nivel nacional.

Estas unidades monitoras se ubican en los municipios de Reynosa con 2 unidades, 2 en Tampico y 1 en Victoria, y en esta temporada el reporte señala que el comportamiento actual de las enfermedades respiratorias en Tamaulipas se encuentra dentro de los parámetros normales y sin datos de cepas agresivas; aunado a que las defunciones por influenza se presentaron en los municipios de Reynosa con 2 casos, 1 en Nuevo Laredo y otro paciente fue reportado en Altamira.

Por último el Epidemiólogo Estatal destacó que, fue en el mes de septiembre cuando predominó la circulación de enfermedad del COVID, con un comportamiento homogéneo y no se incrementó en el invierno, pero luego descendió y cambio a influenza, que presenta un comportamiento más estacional y es más intensa su presencia durante la temporada invernal.

Cuarto Poder de Tamaulipas/