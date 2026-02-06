GARANTIZA SET CON PREINSCRIPCIONES ESPACIOS ESCOLARES PARA TODAS Y TODOS EN TAMAULIPAS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación en la entidad, señaló que las preinscripciones garantizan que todas y todos los estudiantes de educación básica tengan un lugar asegurado en el sistema educativo en Tamaulipas.

Dijo que hasta el momento las preinscripciones alcanzan el 68 por ciento de los espacios con que cuenta el sistema estatal, por lo que quienes por alguna razón no han preinscrito a sus hijas e hijos aún cuentan con lugares para ello.

“La verdad es que tenemos escuelas de alta demanda que ya tienen toda la matrícula completa, pero todavía necesitamos que acudan las mamás y los papás, porque hay otras escuelas en donde todavía está abierto el registro”, complementó.

Destacó la importancia de este periodo, ya que facilita a las autoridades educativas la planeación para el próximo año escolar. “Eso nos facilita que, en agosto, cuando iniciemos el ciclo lectivo 2026–2027, tengamos ordenado todo el plan y la estructura educativa de Tamaulipas, con sus bancos, con sus maestros, con sus instalaciones”, añadió.

Aseguró que ya no es necesario que las madres y los padres de familia acudan físicamente a preinscribirlos, ya que ahora este proceso se puede realizar de manera virtual, sin hacer largas filas, y que esto se debe más a un tema cultural, pero confía en que pronto cambie, pues cerca del 75 por ciento de las preinscripciones, hasta este momento, se han hecho en línea.

Reiteró la invitación a quienes aún no preinscriben a sus hijas e hijos a que lo hagan, pues el acudir a la escuela es un derecho. “Recordarles, madres y padres de familia, que es una obligación: todos los niños de primaria, preescolar y secundaria deben asistir a la escuela. Entonces estamos abiertos; lo pueden hacer virtualmente o de manera presencial, no hay necesidad de hacer filas, solo hay necesidad de entrar a la página e inscribir”, precisó.

Expresó que las preinscripciones aseguran a las madres y los padres de familia que sus hijos tengan un lugar en la escuela de su preferencia, ya que quienes no lo hagan en este momento sí podrán inscribirse, pero muy seguramente ya no en los planteles deseados, al no existir espacios.

Reafirmó que la Secretaría de Educación garantiza que todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan un espacio en las escuelas del estado y refrendó su compromiso de impulsar una educación humanista, incluyente y de calidad, acorde con la visión educativa del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Cuarto Poder de Tamaulipas/