FRANK DE LEÓN SIGUE IMPULSANDO EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN GÓMEZ FARÍAS

El alcalde continúa con la entrega masiva de materiales como blocks, cemento, tinacos y letrinas en diversas comunidades del municipio, reafirmando su compromiso con el bienestar social.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El Gobierno Municipal de Gómez Farías, encabezado por el alcalde Frank de León, mantiene un intenso programa de apoyo a la vivienda, distribuyendo una considerable cantidad de materiales de construcción y elementos esenciales a las familias beneficiadas de las comunidades.

El edil ha supervisado la entrega de camiones de material, que incluyen un estimado de 50,000 a 60,000 blocks que serán repartidos en diferentes sectores. A esto se suma la distribución de cientos de bultos de cemento, así como tinacos y letrinas que ya han sido entregadas previamente, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias de los hogares.

Frank de León enfatizó que la totalidad de estos recursos se está invirtiendo directamente en las necesidades de la población, bajo la consigna de que “el dinero del pueblo se reparte en el pueblo”.

Con estas acciones, el presidente municipal refrenda su filosofía de trabajo y servicio, que ha resumido en su frase: “Frank no es de hoy, es de siempre”, garantizando la continuidad de los programas sociales enfocados en el bienestar de los habitantes de Gómez Farías.