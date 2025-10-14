ANTE POSIBLE CRECIDA DEL PÁNUCO, AUTORIDADES TAMAULIPECAS TOMAN MEDIDAS PREVENTIVAS

-El gobernador Américo Villarreal instala Mesa de Coordinación para proteger a la población ante avenidas de agua, el próximo fin de semana

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya presidió, este mediodía, una reunión con las autoridades municipales y de Protección Civil de la zona conurbada del sur del Estado e instaló la Mesa de Coordinación para atender la situación que podría presentarse derivada de una crecida en el río Pánuco.

Asimismo, durante el enlace virtual instruyó a las corporaciones estatales a dar seguimiento puntual al monitoreo de las estaciones hidrométricas de la Comisión Nacional del Agua y mantener debidamente informada a toda la población.

Ante los recientes acontecimientos que se presentaron en cinco estados del país afectados por lluvias extraordinarias, cuatro de los cuales cuentan con afluentes del Pánuco, se estima una avenida de dicho río hacia la zona sur de Tamaulipas, la cual se prevé por encima del nivel crítico, lo que implicaría una afectación a siete colonias, principalmente en el municipio de Tampico, los próximos días sábado y domingo.

De acuerdo a los antecedentes, el sistema lagunario capta y atenúa la cresta de la avenida.

“En estos próximos días se continuará sobrevolando el cauce del río Pánuco y evaluando mediciones sobre el comportamiento del río para que la población esté debidamente informada y, en caso de que su colonia que consideren pueda ser afectada, se tomen las medidas correspondientes y se habilitarán también los albergues que se requieran”, expresó el mandatario tamaulipeco.

En la reunión tomaron parte, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez y el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, así como la presidenta municipal de Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya; el alcalde de Madero, Erasmo González Robledo y el alcalde de Altamira, Armando Martínez. También estuvieron presentes autoridades militares y navales.

En la reunión se determinó informar debidamente a las y los pobladores de las colonias Vicente Guerrero, Pescadores, El Sauce, Morelos, de la zona centro, Guadalupe Victoria e Isleta Pérez, para que tomen todas las medidas de seguridad necesarias y se mantengan informados a través de los canales oficiales.

Cuarto Poder de Tamaulipas/