ACTIVA PATTY CHÍO DESAYUNOS ESCOLARES

*El Sistema DIF Tamaulipas y Gobierno de El Mante alimentan a 8.930 niños de 153 escuelas que todos los días reciben los insumos.

* Preside honores y supervisa elaboración de los desayunos en la primaria “Abel Ramírez.

La Presidenta Municipal Patty Chío inauguró oficialmente los Desayunos Escolares correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

Alumnos de la Primaria “Abel Ramírez“ le recibieron felices por su visita al plantel donde presidió los honores cívicos y supervisó la elaboración de los insumos que se preparan con total higiene.

Síndicos y Regidores del cabildo le acompañaron, a quienes agradeció por la aprobación de los recursos para que el Gobierno Municipal duplique los desayunos escolares que llegan a 8,930 niños y niñas de 153 escuelas.

“Gracias a la Dra. María Santiago de Villarreal Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas y el Cabildo del Gobierno Municipal por hacer posible que 8,930 alumnos de 153 escuelas reciban su desayuno calientito todos los días, como Gobierno cumplimos con nuestra responsabilidad y estamos trabajando para transformar El Mante” dijo.

El director de la escuela profesor Gerson Amilcar Moreno y la señora Camila Arzola presienta del comité de desayunos escolares, le recibieron y agradecieron por el respaldo para que este programa se reinstale en la primaria “Abel Ramírez ” que ya se había dado de baja y finalmente solicitó los desayunos escolares municipales.

La Directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez dijo que se garantiza una sana alimentación y un mejor rendimiento escolar en los niños y niñas porque se está pendiente de que los insumos lleguen a tiempo a cada escuela beneficiada.