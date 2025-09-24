GÓMEZ FARÍAS PRESENTE EN JORNADA DE PROFESIONALIZACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025

El alcalde Frank de León reafirma su compromiso con la transparencia y el buen gobierno al participar en la jornada organizada por la ASE y la Secretaría Anticorrupción.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El alcalde Frank de León participó activamente en la Jornada de Profesionalización Municipal en materia de rendición de cuentas 2025, un evento clave para fortalecer la transparencia y la eficiencia en la administración pública municipal.

El edil expresó su agradecimiento al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Antonio Noriega Orozco, y a la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Angélica Pedroza Melo, por la invitación a esta importante jornada. Subrayó la relevancia de estos espacios de capacitación y actualización para mejorar las prácticas gubernamentales y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

Durante la jornada, el alcalde Frank de León tuvo la oportunidad de saludar y dialogar con sus compañeros alcaldes de otros municipios. En un ambiente de colaboración y camaradería, intercambiaron experiencias y perspectivas sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan los gobiernos locales en materia de rendición de cuentas.

El alcalde Frank de León reafirmó su compromiso de seguir trabajando arduamente en beneficio de Gómez Farías. “A seguir dando lo mejor por nuestros municipios”, expresó el edil, destacando la importancia de la colaboración y el esfuerzo conjunto para construir municipios más prósperos y transparentes.