DELEGADA ESTATAL DE CRUZ ROJA TOMA PROTESTA A NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE LA DELEGACIÓN MANTE.

Preside Ruth Graciela Verástegui Gámez nuevo patronato de la benemérita institución mantense.

Con la representación de la alcaldesa Patty Chío el Lic. Sergio Arvizu reconoció el trabajo realizado por el patronato saliente encabezado por Laura Altamirano y reitero el respaldo del gobierno municipal a la nueva directiva.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE.TAM. – El Mante, Tam. – En una ceremonia formal, la delegada estatal de Cruz Roja Tamaulipas, Graciela Guerra de Araujo, tomó protesta al nuevo Consejo Directivo de la Delegación Mante de la Cruz Roja Mexicana. Ruth Graciela Verástegui Gámez presidirá este nuevo patronato, asumiendo la responsabilidad de guiar a la institución en su labor humanitaria.

En representación de la alcaldesa Patty Chío de la Garza, el Lic. Sergio Tulio Arvizu Andrade felicitó a la nueva directiva y reconoció la valiosa labor de los voluntarios, socorristas y personal de la Cruz Roja. Destacó el impacto positivo de su trabajo en la comunidad, salvando vidas y brindando esperanza. Asimismo, Arvizu Andrade elogió el desempeño del comité saliente, liderado por Laura Altamirano García, y reafirmó el compromiso del gobierno municipal de respaldar a la delegación y a su nuevo patronato.

El evento contó con la presencia de destacados miembros del cabildo Jaira Cristal Cardona Méndez, Mariza Treviño, Luis Gerardo Montes Vega y Marisa Anagueli Treviño Báez, así como de la presidenta y directora del DIF Mante, Perla Cristina Chío de la Garza y Erika Torres Velázquez. Del equipo de la secretaria de Salud del estado a cargo del Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, Héctor González Rentería; la titular de la oficialía primera del registro civil en El Mante Sheidi Anaguely Torres Treviño y el Jefe de la Oficina Fiscal Mante Juan Carlos Suarez Guerra Suarez entre otros.