SON EDUCACIÓN, CIENCIA E INVESTIGACIÓN EJES CENTRALES EN EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Gracias al liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la educación, la ciencia, la investigación y la innovación son ejes centrales del Gobierno de Tamaulipas, afirmó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación en la entidad.

Señaló que, acorde con el impulso que el Gobierno Federal da al trabajo científico y a la investigación, la administración estatal, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), promueve en las y los estudiantes acciones que despierten su vocación científica, humana y de servicio a los demás.

“Para que en Tamaulipas sigamos construyendo lo que la misma doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha expresado con claridad para todas las instituciones de educación superior: impulsar el desarrollo científico, humano y tecnológico a través de la educación, para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas”, enfatizó.

Valdez García, quien asistió a la ceremonia de toma de protesta de la directora de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en representación del gobernador, felicitó a la nueva titular, Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos, y a la comunidad universitaria.

“Estoy seguro de que el maestro Dámaso Anaya, nuestro rector, tiene mucho que aportar, y su liderazgo, doctora, le ayudará para que en esta facultad se construya un ambiente de trabajo, investigación y desarrollo de nuestra universidad”, complementó.

Destacó que, como resultado de la labor conjunta, el gobierno humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya y la UAT, a cargo han hecho posible que el trabajo científico y la investigación crezcan y generen conocimiento útil y pertinente que aporte soluciones a los problemas de la sociedad.

Ante el relevo institucional en la dirección de la escuela, reconoció a las y los docentes universitarios y los exhortó a que, bajo la conducción de la nueva directora, continúen aportando investigación, conocimiento y docencia, pues sólo con educación hay transformación.

La ceremonia de toma de protesta de la nueva titular de la Unidad Académica de Trabajo Social se llevó a cabo en el marco del 68 aniversario de esta institución, en donde se realizaron diversas actividades, entre ellas la exposición con motivo del Día de la Investigación UAT 2025.

