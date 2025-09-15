CONVOCA PATTY CHÍO A LA UNIDAD MANTENSE.

*La Presidenta Municipal Patty Chío encabezó esta noche la ceremonia cívica por el 215 aniversario del inicio de la guerra de independencia, ante cientos de familias mantenses vitoreó a los hombres y mujeres que lucharon por la primera transformación del país.

Ante cientos de familias mantenses reunidas en la plaza principal, la Presidenta Municipal Patty Chío dio el grito de independencia por el 215 Aniversario de la Independencia de México, en donde convocó al trabajo en unidad por el bienestar de El Mante.

La verbena popular reunió a las familias en la plaza principal, se vivió la noche del grito de independencia, en la que participaron artistas locales ganadores de la Voz Juventud 2015 y el ballet Folclórico Raíces.

La ceremonia cívica fue presidida por Patty Chío, acompañada por integrantes del cabildo y autoridades militares, siendo la primera mujer gobernante que desde el balcón de la presidencia municipal vitorea a los insurgentes, hombres y mujeres que en unidad lucharon hombro a hombro por la independencia del pueblo de México.

Al recibir de manos de la secretaria del Ayuntamiento Elizabeth Molina Leíja, la bandera nacional; la Presidenta Patty Chío encabezó la ceremonia cívica, para dirigirse al balcón y replicar la campana. Acto seguido hondeó la bandera nacional y proclamó la arenga.

¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva José María Morelos y Pavón!; ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡Viva Ignacio Allende!, ¡Viva Ignacio Aldama! , ¡Viva Vicente Guerrero!, ¡Viva la Independencia Nacional!, ¡Viva El Mante!, ¡Viva Tamaulipas!, ¡Viva México!, ¡Viva México! ¡Viva México!

Los fuegos artificiales dieron un colorido especial a la noche, siendo el deleite de las familias mantenses; seguido de la presentación del grupo aliado norteño, cerrando la noche de forma espectacular con” Isaías Lucero y su grupo involucrados de Nuevo León “; siendo coreadas una a una de sus canciones.