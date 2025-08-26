ÚLTIMOS DÍAS DE DESCUENTO DEL 100%  EN RECARGOS DE PREDIAL

* La Presidenta Municipal Patty Chío, invita a los contribuyentes a aprovechar el descuento que estará vigente hasta el próximo viernes 29 de agosto. 

El programa para el descuento del 100% en gastos de ejecución  y cobranza del predial, vencerá  el próximo  viernes 29 de agosto  por lo que se invita a los contribuyentes  que mantienen situación  irregular de pago, a que aprovechen la oportunidad.

La Presidenta  Patty Chío agradece la participación de los contribuyentes que  acudieron desde   el mes de  julio y agosto  a  realizar el pago y  aprovecharon la oportunidad  para regularizarse y recuerda que solo queda esta semana para aprovechar la vigencia del programa. 

La alcaldesa  invita a quienes no lo han hecho, a que acudan y recibir el descuento autorizado por el cabildo,  teniendo como fecha límite el  próximo viernes 29 de agosto.

Los  horarios de atención son de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, para quienes deseen aprovechar esta

