ÚLTIMOS DÍAS DE DESCUENTO DEL 100%  EN RECARGOS DE PREDIAL

* La Presidenta Municipal Patty Chío, invita a los contribuyentes a aprovechar el descuento que estará vigente hasta el próximo viernes 29 de agosto.

El programa para el descuento del 100% en gastos de ejecución y cobranza del predial, vencerá el próximo viernes 29 de agosto por lo que se invita a los contribuyentes que mantienen situación irregular de pago, a que aprovechen la oportunidad.

La Presidenta Patty Chío agradece la participación de los contribuyentes que acudieron desde el mes de julio y agosto a realizar el pago y aprovecharon la oportunidad para regularizarse y recuerda que solo queda esta semana para aprovechar la vigencia del programa.

La alcaldesa invita a quienes no lo han hecho, a que acudan y recibir el descuento autorizado por el cabildo, teniendo como fecha límite el próximo viernes 29 de agosto.

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, para quienes deseen aprovechar esta