OCAMPO REFUERZA LA SEGURIDAD CON ILUMINACIÓN EN LA COLONIA ESPAÑITA

El Gobierno Municipal responde a las necesidades de los ciudadanos, garantizando calles más seguras y mejor iluminadas.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – En un esfuerzo continuo por priorizar la seguridad y el bienestar de sus habitantes, el Gobierno Municipal de Ocampo, que preside el C. P. Melchor Budarth Báez, ha llevado a cabo trabajos de mantenimiento y reparación de luminarias en la Colonia Españita. Esta iniciativa responde a los reportes ciudadanos sobre la necesidad de mejorar la iluminación en la zona.

La administración municipal ha demostrado un firme compromiso con la atención a las problemáticas que afectan directamente a la comunidad. Ante esta situación, el Gobierno Municipal actuó con prontitud, enviando cuadrillas de trabajadores para revisar y reparar las luminarias dañadas, para garantizar que las calles de la Colonia Españita cuenten con una iluminación óptima.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a continuar reportando cualquier falla en el servicio de alumbrado público, así como cualquier otra situación que ponga en riesgo la seguridad de la comunidad. La colaboración entre el gobierno y los ciudadanos es fundamental para construir un Ocampo más seguro y habitable para todos.