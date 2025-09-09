PRESENTAN A NUEVA SUPERVISORA DE LA ZONA ESCOLAR 6 EN CIUDAD MANTE

El Mtro. Arnulfo Rodríguez Treviño presentó oficialmente a la nueva supervisora de secundarias, Clotilde Fernández, y entregó regularizaciones de techos financieros y cambios de centro de trabajo a docentes de la región.

AÑFREDO GARCÍA BECERRA

En una visita oficial a la Supervisión Escolar No. 6 de Secundarias Generales en Ciudad Mante, el secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mtro. Arnulfo Rodríguez Treviño, encabezó una reunión con personal directivo y docente para presentar a la Dra. en Educación Clotilde Fernández Ledezma como nueva supervisora de la zona.

Durante el encuentro, se llevaron a cabo importantes nombramientos dirigidos a docentes de secundarias generales y técnicas, en el marco de acciones relacionadas con la regularización de techos financieros y cambios de centro de trabajo. Estas medidas buscan otorgar certeza laboral y fortalecer el desarrollo profesional del magisterio tamaulipeco.

La reunión contó con la presencia de secretarios generales de diversas delegaciones sindicales, integrantes de comités delegacionales, así como directores y subdirectores de los planteles que conforman la zona escolar. En su intervención, el Mtro. Arnulfo Rodríguez subrayó la relevancia de mantener una colaboración estrecha entre la supervisión escolar, los directivos y el sindicato, con el objetivo de impulsar tanto el desarrollo académico como las condiciones laborales del sector educativo.

“Es fundamental trabajar unidos para garantizar un sistema educativo sólido y equitativo. Nuestro compromiso es mantener una comunicación abierta, directa y cercana con toda nuestra base magisterial”, expresó Rodríguez Treviño.

El acto contó con la participación del Profr. Juan Antonio Rodríguez González y el Profr. Gaudencio Hernández Burgos, representantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE; la Profra. Alma Leticia Pérez Arriaga, Secretaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM); el Profr. Filiberto Rodríguez Méndez, Secretario de Organización VII Mante; el Profr. Jaime Olvera Cárdenas, Secretario de Trabajo y Conflictos de Secundarias Generales; la Mtra. María Victoria Guerra Cruz, Jefa del Departamento de Secundarias Generales; el Profr. José Aurelio Escamilla Castro, Secretario de Trabajo y Conflictos de Secundarias Técnicas; y la Mtra. Claudia Patricia Arias González, Jefa del Departamento de Secundarias Técnicas, entre otros integrantes del Comité Ejecutivo Seccional.

Con estas acciones concretas, la Sección 30 del SNTE reafirma su compromiso de respaldar y acompañar al magisterio tamaulipeco en su labor diaria. La organización sindical se mantiene firme en su objetivo de consolidar la unidad sindical y fortalecer la educación pública en el estado, trabajando en beneficio de los docentes y, por ende, de los estudiantes de Tamaulipas.