SIPINNA MANTE IMPULSA JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE ABUSO SEXUAL Y MALTRATO INFANTIL

Dependencias locales se unen para promover la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Como parte de la Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en El Mante organizó una serie de conferencias dirigidas a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 7.

El evento reunió a diversas dependencias locales con el objetivo de informar y sensibilizar sobre la importancia de prevenir el abuso sexual y el maltrato infantil, así como de fomentar entornos seguros y protectores para los menores. Las charlas estuvieron orientadas a fortalecer el conocimiento sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, promoviendo una cultura de respeto y cuidado en la comunidad.

Con estas acciones, SIPINNA Mante busca generar conciencia entre jóvenes, docentes y padres de familia sobre la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables, además de brindar herramientas para identificar y actuar ante situaciones de riesgo.

La jornada forma parte de un esfuerzo integral que busca consolidar espacios más seguros para la niñez y adolescencia, destacando la importancia de la colaboración entre instituciones para garantizar el bienestar y desarrollo pleno de las nuevas generaciones.

SIPINNA reiteró su compromiso con la promoción de los derechos infantiles y anunció que continuará trabajando en programas similares en otras escuelas del municipio.