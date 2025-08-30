PRESENTARÁ MARIELA LÓPEZ SOSA SU PRIMER INFORME DE GOBIERNO EN XICOTÉNCATL

XICOTÉNCATL, TAM. – Con el compromiso de rendir cuentas claras y transparentes a la ciudadanía, Mariela López Sosa, Presidenta Municipal de Xicoténcatl, dará a conocer los avances y logros de su administración durante el Primer Informe de Gobierno, que se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre de 2025 a las 12:00 horas en la Plaza Principal del Ejido Segunda Unidad de Xicoténcatl.

En este ejercicio democrático se presentarán los resultados obtenidos en diferentes áreas del gobierno municipal, reflejo del esfuerzo conjunto entre sociedad y administración pública para impulsar el desarrollo del municipio.

López Sosa destacó que este primer año ha sido de grandes retos, pero también de acciones que marcan la diferencia en la vida de las familias xicotenquenses, reafirmando que su gobierno seguirá trabajando bajo el lema “Un Gobierno que nos Une”.