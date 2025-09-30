ATENDER Y SOLUCIONAR, EL OBJETIVO DEL MARTES CIUDADANO EN XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tamps.– Con el propósito de brindar soluciones inmediatas a las necesidades de la población, este martes se llevó a cabo una nueva jornada del programa Martes Ciudadano, donde se otorgaron apoyos en distintos rubros como educación, programas sociales y atención ciudadana.

En el marco de esta actividad, Mariela López Sosa, Presidenta Municipal de Xicoténcatl, destacó la importancia de mantener un contacto directo con las familias, escuchando de primera mano sus peticiones y canalizándolas a las diferentes direcciones del Ayuntamiento para darles respuesta oportuna.

La jornada se desarrolló con la participación activa de las áreas municipales, reforzando la atención y reafirmando el compromiso de la administración con la gente de Xicoténcatl.