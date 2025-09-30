GÓMEZ FARÍAS CELEBRÓ CON ÉXITO SU 156 ANIVERSARIO CON FESTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

El municipio se vistió de gala para conmemorar un año más de historia, con eventos culturales, deportivos y un gran baile popular.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El municipio de Gómez Farías celebró en grande su 156 aniversario con una serie de eventos culturales y recreativos que culminaron con un espectacular baile popular. El alcalde Frank de León expresó su agradecimiento a todos los participantes y asistentes que hicieron de este aniversario un evento memorable, destacando la gran participación ciudadana que superó todas las expectativas.

Desde tempranas horas del día, las familias de Gómez Farías disfrutaron de una mañana llena de actividades deportivas y recreativas, creando un ambiente de alegría y convivencia en todo el municipio. Los festejos continuaron a lo largo del día, preparando el ambiente para el gran baile popular que tuvo lugar a partir de las 8:30 de la noche.

El punto culminante de la celebración fue el baile popular, que contó con la participación de destacadas agrupaciones musicales. “La Fuerza de San Pedro” y “Misión Norteña” prendieron el ambiente con su ritmo y energía, preparando el escenario para el cierre estelar a cargo de “Los Viejones de Linares”. La presentación de “Los Viejones de Linares” fue un espectáculo inolvidable, haciendo vibrar a todos los asistentes con su música y carisma.

El alcalde Frank de León extendió sus felicitaciones a todos los participantes en las diferentes actividades deportivas y agradeció a la comunidad por su entusiasta participación en los festejos de aniversario. “Gómez Farías, el municipio más bonito de Tamaulipas, celebró a lo grande gracias a todos por acompañarnos”, declaró el edil. Con este exitoso 156 aniversario, Gómez Farías reafirma su identidad y orgullo como uno de los municipios más emblemáticos del estado.