LA RONDALLA MAGISTERIAL DE TAMAULIPAS CIERRA EL XXXII FESTIVAL DE LA COSTA DEL SENO MEXICANO EN OCAMPO

Con un emotivo concierto gratuito en la Plaza Principal, el reconocido grupo musical pondrá el broche de oro al evento cultural internacional en el municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – La magia de la música se apoderará de la Plaza Principal “José de Escandón” de Ocampo esta noche para despedir la edición local del XXXII Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano.

El evento de clausura, y último espectáculo del festival en el municipio, estará a cargo de la aclamada Rondalla Magisterial de Tamaulipas, la cual ofrecerá un concierto gratuito para el público.

Las autoridades municipales invitaron a toda la comunidad y visitantes a no perderse esta última presentación cultural de talla internacional, un evento que ha enriquecido la vida cultural del municipio.

La cita es hoy, domingo 12 de octubre, a las 7:00 de la noche, en la Plaza Principal “José de Escandón”. Se espera una gran afluencia para disfrutar de las armonías y el romanticismo de la agrupación.