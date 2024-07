AGRADECEN LOS CAMPEONES DE LA ESCUELA DE KARATE AL ALCALDE MELCHOR BUDARTH SU FUERTE APOYO AL DEPORTE

La Escuela de Karate del Municipio de Ocampo se ha convertido en un símbolo de orgullo local, gracias al apoyo inquebrantable de la administración y al talento y dedicación de los deportistas y su maestro.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

En Ocampo, Tamaulipas, el apoyo al deporte y a los jóvenes atletas ha sido una constante en la administración del Presidente Municipal, C.P. Melchor Budarth Báez. Desde el comienzo de su mandato, ha demostrado un compromiso inquebrantable con el fomento de actividades deportivas, reconociendo su valor como pilar para el desarrollo integral de la juventud. Los campeones de la Escuela de Karate del Municipio no han dudado en expresar su gratitud por el respaldo recibido, que ha sido decisivo en su camino hacia el éxito en competiciones a nivel local y más allá.

La presencia activa del presidente en eventos deportivos y su interés genuino por el bienestar y progreso de los atletas locales han sido destacados por los mismos deportistas y su maestro, Gustavo Sánchez Ávila. No solo se trata de un apoyo económico, sino de una inversión en el capital social y humano de Ocampo, que se refleja en la pasión y el orgullo con que los karatecas representan a su municipio. La política deportiva de Budarth Báez ha sido clara: colocar al deporte en el centro de su agenda, promoviendo así una cultura de salud, disciplina y excelencia.

Este enfoque ha rendido frutos palpables, no solo en términos de trofeos y medallas, sino en la construcción de un tejido social más fuerte y cohesivo. Los jóvenes de Ocampo tienen en el deporte un vehículo para su desarrollo personal y profesional, y en su presidente, un aliado que entiende y apoya sus aspiraciones. La Escuela de Karate, en particular, se ha convertido en un potencial de la juventud de Ocampo, gracias al impulso constante de una administración que ve en cada atleta no solo un deportista, sino un embajador de los valores y el espíritu de su comunidad.