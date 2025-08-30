CUMPLE PATTY CHÍO SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN REHABILITAN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA Y JARDÍN DE NIÑOS

Con la reposición completa de la carpeta asfáltica en las calles Treviño Zapata y Veracruz, mejoran significativamente la vialidad y seguridad para estudiantes y padres de familia.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE, TAM. – En un esfuerzo por mejorar la infraestructura educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes, El gobierno municipal que preside Patty Chío dio a conocer la culminación de los trabajos de rehabilitación del acceso a los planteles educativos Primaria Pedro J. Méndez y Jardín de Niños 20 de noviembre. Esta iniciativa, impulsada por el compromiso de la alcaldesa Patty Chío con la comunidad educativa, beneficia directamente a cientos de niños y niñas, así como a sus familias y al personal docente.

Los trabajos realizados consistieron en la reposición completa de la carpeta asfáltica en las calles Treviño Zapata y Veracruz, vías de acceso principales a ambas instituciones educativas. La anterior condición de estas calles presentaba un riesgo para la seguridad de los peatones y vehículos, dificultando el tránsito y generando molestias a la comunidad escolar.

La mejora en la infraestructura vial no solo facilita el acceso a los planteles, sino que también contribuye a la seguridad de los estudiantes, al reducir los riesgos de accidentes y mejorar las condiciones para el tránsito peatonal. Con estas acciones, la alcaldesa Patty Chío refrenda su compromiso con la educación y el bienestar de la comunidad de El Mante.