OCAMPO CELEBRA JORNADA DE “SÁBADOS FAMILIARES” CON ÉXITO

El gobierno municipal, encabezado por Melchor Budarth Báez, reafirma su compromiso social con una exitosa jornada llena de actividades y participación ciudadana.

ALFREDO GARCIA BECERRA

Ocampo, Tamaulipas – En un esfuerzo por fortalecer el tejido social y promover la convivencia familiar, el gobierno municipal de Ocampo, bajo la administración del alcalde Melchor Budarth Báez, llevó a cabo con gran éxito la jornada de “Sábados Familiares”. Este evento, que refleja el compromiso de ejercer la función pública con sentido social, humanista y cercano a la gente, se desarrolló en la plaza José de Escandón y la explanada de la presidencia municipal, ofreciendo un espacio de recreación y esparcimiento para todos los miembros de la comunidad.

La iniciativa “Sábados Familiares” fue liderada por Rocío Rodríguez, titular de la secretaría de Desarrollo Económico, y Oscar Espinoza Muñiz, titular de deportes, siguiendo las instrucciones y sinergia promovida por el alcalde Melchor Budarth y la presidenta del DIF municipal, Marta Uresti de Budarth. Desde las 16:00 horas, la plaza principal se convirtió en un punto de encuentro para familias que disfrutaron de diversas actividades.

Bajo la sombra de los árboles que adornan la plaza, se llevó a cabo un animado bingo de mandado, en el que los participantes pusieron a prueba su suerte y habilidad. Los más pequeños se divirtieron con juegos inflables, mientras que los adultos pudieron disfrutar de una variada oferta gastronómica y comercial. Comerciantes independientes ofrecieron antojitos mexicanos, postres, productos de belleza, joyería y mucho más, impulsando así la economía local y brindando a los ciudadanos la oportunidad de adquirir productos y servicios diversos.

Uno de los mayores atractivos de la jornada fueron los encuentros deportivos, que capturaron la atención de las familias. En básquetbol, se vivieron emocionantes partidos entre Pumas y Panteras en la categoría infantil, así como entre Jaguares y Tigres también en la categoría infantil. En voleibol, destacó el encuentro entre Chamal A y el ejido Rancho Nuevo, mostrando el talento deportivo local y fomentando la práctica del deporte entre los jóvenes.

Para fortalecer las acciones del gobierno municipal, la Oficial Mayor Sugey Molina Guerrero y la segunda regidora Yolanda García Martínez acompañaron a los titulares de Desarrollo Económico y de Deportes en la entrega de premios a los ganadores de las competiciones deportivas. En básquetbol, el primer lugar recibió dos pizzas, mientras que el segundo lugar obtuvo una pizza. En voleibol, el primer lugar fue premiado con una red, un balón y medallas, mientras que el segundo lugar recibió un balón.

La jornada de “Sábados Familiares” no solo brindó un espacio de entretenimiento y convivencia para las familias de Ocampo, sino que también reafirmó el compromiso del gobierno municipal de trabajar en pro del bienestar social y económico de la comunidad. Con iniciativas como esta, el gobierno de Melchor Budarth Báez busca construir un Ocampo más próspero, unido y con sentido humano