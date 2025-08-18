XICOTÉNCATL REFUERZA LA SEGURIDAD VIAL CON LA INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD

La administración municipal, liderada por Mariela López Sosa, implementa medidas para prevenir accidentes en diversos puntos de la ciudad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Xicoténcatl, Tamps. – Con el objetivo primordial de salvaguardar la integridad de automovilistas, motociclistas y peatones, el Ayuntamiento de Xicoténcatl, bajo la dirección de la presidenta municipal Mariela López Sosa, ha llevado a cabo la instalación de reductores de velocidad en diferentes sectores clave de la cabecera municipal. Esta iniciativa, impulsada por la Dirección de Tránsito y Vialidad, responde a la creciente necesidad de reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes en la ciudad.

La Dirección de Tránsito y Vialidad ha señalado que esta medida se complementará con campañas de concientización dirigidas a conductores y peatones, con el objetivo de promover el respeto a las normas de tránsito y fomentar una cultura de responsabilidad al volante. Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad establecidos y a conducir con precaución, especialmente en las zonas donde se han instalado los reductores.

La instalación de reductores de velocidad representa una acción concreta del gobierno municipal para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Xicoténcatl, al tiempo que se promueve una movilidad urbana más segura y sostenible. Se espera que esta iniciativa contribuya significativamente a la reducción de accidentes y a la creación de un entorno vial más amigable para todos los usuarios de la vía pública.