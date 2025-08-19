XICOTÉNCATL FORTALECE LA CERCANÍA CON FAMILIAS A TRAVÉS DEL MARTES CIUDADANO

Xicoténcatl, Tam.– La presidenta municipal Mariela López Sosa encabezó una nueva jornada del Martes Ciudadano, espacio en el que escuchó de manera directa a las familias xicotenquenses, atendiendo peticiones y dando respuesta inmediata a diversas necesidades.

Durante la jornada, la alcaldesa dialogó con los asistentes y asumió compromisos en materia de apoyo social, reafirmando la política de un gobierno cercano a la gente.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Xicoténcatl mantiene el contacto directo con la ciudadanía y refuerza su compromiso de mejorar la calidad de vida en el municipio.