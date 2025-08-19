ALCALDE DE GÓMEZ FARÍAS DA SEGUIMIENTO A PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA

Frank de León se reunió con el comité y usuarios del ejido para buscar soluciones concretas a la escasez del recurso hídrico.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El alcalde Frank de León realizó una visita al Ejido Guadalupe Victoria para dar seguimiento a la problemática del agua que afecta a la comunidad. En un encuentro con el comité del ejido y los usuarios del servicio, el edil refrendó su compromiso de trabajar en conjunto para encontrar soluciones concretas y duraderas.

Durante la reunión, se analizaron las causas de la escasez del agua. Los usuarios expresaron sus inquietudes y necesidades, mientras que el alcalde De León se comprometió a gestionar los recursos necesarios para implementar las acciones correctivas.

“Estamos conscientes de la importancia del agua para el desarrollo de nuestro municipio”, señaló el alcalde. “Por ello, seguiremos al pendiente de esta situación hasta tener soluciones concretas que garanticen el acceso al agua para todos los habitantes de Gómez Farías.

El alcalde Frank de León reiteró su disposición de mantener un diálogo abierto y permanente con la comunidad del Ejido Guadalupe Victoria, con el fin de informarles sobre los avances en la gestión del agua y escuchar sus propuestas. “Juntos, vamos a superar este desafío y a construir un Gómez Farías con agua para todos”, concluyó.