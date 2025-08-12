OCAMPO BRILLA CON NUEVA ILUMINACIÓN: CALLES MÁS SEGURAS Y AGRADABLES

Administración Municipal moderniza el sistema de alumbrado público en calles principales y la plaza central.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – El Gobierno Municipal, que encabeza el C. P. Melchor Budarth Báez, sigue adelante con su plan de mejora continua de la infraestructura urbana, priorizando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Recientemente, se llevó a cabo la sustitución de luminarias averiadas en la emblemática calle P. J. Méndez y en los alrededores de la plaza principal.

Esta acción responde al compromiso de la administración municipal de ofrecer espacios públicos más seguros y agradables para todos los habitantes y visitantes. La modernización del sistema de alumbrado público no solo embellece el entorno urbano, sino que también contribuye a disuadir la delincuencia y a fomentar la convivencia social en horarios nocturnos. Se espera que estas mejoras tengan un impacto positivo en la calidad de vida de los ocampenses, permitiéndoles disfrutar de sus espacios públicos con mayor tranquilidad y seguridad.

El Gobierno Municipal de Ocampo reafirma su compromiso de seguir trabajando en beneficio de la comunidad, impulsando proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes.