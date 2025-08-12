SUPERVISA ALCALDE DE GONZÁLEZ OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN VILLA MANUEL

GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. — Con un avance significativo en los trabajos de pavimentación en la Colonia Aviación de Villa Manuel, el Gobierno Municipal de González, encabezado por el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, supervisó el inicio de la obra en la Calle Primero de Mayo, agradeciendo el respaldo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, liderado por el Dr. Américo Villarreal Anaya.

La obra, que incluye la pavimentación con concreto hidráulico, así como la construcción de guarniciones y banquetas nuevas, busca mejorar sustancialmente la calidad de vida de las familias de este sector, resolviendo problemas de vialidad, especialmente durante la temporada de lluvias.

Durante su visita, el Dr. Zúñiga Rodríguez destacó la sinergia de trabajo con el gobierno estatal. “Así es como sumando voluntades, se logran mejorías para nuestra población. Agradecemos todo el respaldo del Gobernador Américo Villarreal por hacer equipo con González, pues en este sector, también el Gobierno del Estado de Tamaulipas ha pavimentado dos calles más y con ello completamos el circuito del exterior del campo de fútbol”, señaló.

El Presidente Municipal enfatizó que las mejoras en infraestructura no solo benefician el tránsito, sino que también impulsan el crecimiento económico de la zona. “Tenemos locales nuevos, vemos taquerías, vemos abarrotes, cosa que no se encontraba antes, pero ahora con estas vialidades mejoradas, se mejora la calidad de vida de la colonia. Sabemos que esto es el inicio de más cosas, porque hemos estado trabajando para nutrir este tipo de desarrollo”, afirmó.

La obra en la Calle Primero de Mayo se está realizando en tres segmentos para su colado, por segmentos y se espera que, una vez terminada, se convierta en una vialidad duradera que brinde seguridad y comodidad a los residentes y comerciantes.

El compromiso de la administración municipal es continuar con la gestión de obras que impacten positivamente a las comunidades, garantizando que el desarrollo llegue a cada rincón del municipio y que la transformación de González sea una realidad palpable.