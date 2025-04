MANTENSES PARTICIPAN EN CLASE NACIONAL DE BOXEO

* Se suman a estrategia nacional por la paz y contra las adicciones.

* Asistente alcaldes de Nuevo Morelos, Yaneth Nájera y de Gómez Farias Frank de León, acompañando a la Presidenta de El Mante Patty Chío.

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, maestros de educación física de la supervisión 27, directores de escuelas, familias y funcionarios de los tres niveles de gobierno participaron esta mañana en la Clase Nacional de boxeo por la paz y contra las adicciones que se realizó en el auditorio municipal.

Con la guía del instructor José González, representante del gimnasio de box “González” se realizó la activación física y guía de la clase a los asistentes; con apoyo de la tecnología, la presidenta Claudia Sheinbaum envió mensaje a los asistentes en las 32 entidades en dónde se desarrolló de forma simultánea está actividad.

“En México construimos paz, prosperidad y elegimos siempre ser un país libre independiente y soberano, los mexicanos tenemos espíritu valiente libre y de justicia somos un pueblo solidario y fraterno no dejamos nunca a nadie atrás, las y los jóvenes mexicanos dicen No a la violencia, no a las adicciones, el pueblo de México dice: no al racismo, no al clasismo, no al machismo; el pueblo de México dice sí a la educación, sí al deporte sí a la paz “.

En su mensaje la Presidenta Patty Chío agradeció el apoyo a los asistentes y reiteró el apoyo los gimnasios de box que participaron apoyando esta actividad.

“Estamos practicando uno de los deportes más populares, hoy queremos decirles que una vida sana y saludable nos permitirá estar alejados de las adicciones y otras conductas que afectan nuestro desempeño como sociedad”.

Patty Chío agradeció el respaldo de las instituciones educativas, deportistas y todos quienes hicieron posible esta actividad.

Estuvieron presentes, la representante de la mesa de seguridad regional Itzel Carmona, la Presidenta Municipal de Nuevo Morelos Yaneth Nájera Cedillo; Frank de León Ávila y la Alcaldesa anfitriona Patty Chío, acompañada por la Presidenta del Patronato del Sistema DIF Perla Cristina Chío de La Garza , la directora del DIF Érika Torres Velázquez, del cabildo y funcionarios del Sistema DIF y Gobierno Municipal. Además de los gimnasios de box “Torito”, “Deportivo López”, “Muñiz” y “Pepe González”.