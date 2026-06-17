IMPULSAN SALUD VISUAL EN OCAMPO CON TRASLADOS PARA EL PROGRAMA “BIENESTAR EN TU MIRADA”

El DIF Municipal, presidido por Martha Uresti de Budarth, acompaña a las familias en cada etapa de la campaña médica.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.- El Gobierno Municipal, a través del Sistema DIF Ocampo que preside la C. P. Martha Uresti de Budarth, continúa consolidando los apoyos en materia de salud visual para la población vulnerable. Como parte de estas acciones, se llevó a cabo el tercer traslado de pacientes hacia Ciudad Mante, marcando un avance significativo dentro de la campaña integral “Bienestar en tu Mirada”.

El programa se desarrolla bajo un riguroso esquema de atención médica estructurado a lo largo de la semana para garantizar un diagnóstico y seguimiento óptimo de los beneficiarios:

Lunes: Valoración médica inicial.

Martes: Realización de exámenes clínicos especializados.

Miércoles: Consulta con el médico internista.

Con estas facilidades de transporte y acompañamiento institucional, el DIF Ocampo reafirma su compromiso de estar cerca de las familias en cada una de las etapas de este importante programa de salud, asegurando que los pacientes reciban la atención necesaria sin que la distancia sea un impedimento.