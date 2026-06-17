ANUNCIA GÓMEZ FARÍAS NUEVA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LOSAS PARA VIVIENDA

El gobierno municipal encabezado por el alcalde Frank de León ampliará el programa social para llegar a más familias de diversas localidades.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. — El Gobierno Municipal de Gómez Farías se prepara para poner en marcha una nueva etapa del programa de infraestructura social enfocado en la construcción de losas, una iniciativa que busca mejorar directamente las condiciones de vivienda de las familias más vulnerables de la región.

El alcalde Frank de León Ávila confirmó que los trabajos están por iniciar, reafirmando el compromiso de su administración por abatir el rezago habitacional. Con esta nueva fase, se proyecta un incremento significativo en el número de beneficiarios dentro de las diferentes localidades y comunidades rurales que integran el municipio.

“¡Losas y más losas! El Gobierno Municipal ya está por iniciar esta nueva etapa. Pronto habrá más beneficiarios en las diferentes localidades del municipio. Por ti, ¡seguiremos haciendo historia!”, destacaron fuentes oficiales de la administración.

Con estas acciones, el ayuntamiento local busca consolidar los esfuerzos de transformación y bienestar social, garantizando un patrimonio más digno y seguro para los habitantes de Gómez Farías. Se espera que en los próximos días se den a conocer las reglas de operación y el calendario de arranque de las obras en las zonas prioritarias.