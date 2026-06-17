BUSCAN CERTIFICAR A XICOTÉNCATL COMO MUNICIPIO SALUDABLE

Xicoténcatl inició los trabajos del Programa de Trabajo Municipal de Salud Pública, una estrategia integrada por cinco proyectos y diversas acciones que serán desarrolladas de manera coordinada entre el Ayuntamiento, el Distrito de Salud e IMSS-Bienestar.

En representación de la presidenta municipal, Mariela López Sosa, asistió el secretario del Ayuntamiento, Lic. Francisco Javier Segura Gómez. La presentación estuvo a cargo del Dr. Juan Manuel Ramírez Carrizales, coordinador de Prevención y Promoción de la Salud, y de la L.T.S. Yadira García Rodríguez, responsable del Programa Municipios y Localidades Saludables.

El objetivo es que Xicoténcatl obtenga la certificación como Municipio Saludable, además de certificar la Plaza Principal al cumplir con criterios que la acrediten como un espacio adecuado para la convivencia y el esparcimiento de la población.