FORTALECEN SERVICIOS DE SALUD EN GÓMEZ FARÍAS TRAS REUNIÓN ENTRE ALCALDE E IMSS-BIENESTAR

El edil Frank de León y el Dr. Manuel Ramos Azuara, coordinador regional, establecen acuerdos estratégicos para optimizar la atención médica en el municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – Con el objetivo primordial de elevar la calidad de los servicios médicos y garantizar una cobertura eficiente para las familias de la región, el alcalde Frank de León encabezó una productiva mesa de trabajo con autoridades del sistema de salud federal.

Durante el encuentro, el munícipe recibió al Dr. Manuel Ramos Azuara, coordinador regional del IMSS-Bienestar, quien asistió acompañado por su equipo técnico para evaluar las necesidades actuales de la infraestructura sanitaria en Gómez Farías y coordinar los esfuerzos institucionales.

La reunión se centró en trazar una ruta crítica que permita agilizar la gestión de recursos, medicamentos y personal especializado. Frank de León destacó que la suma de voluntades entre el gobierno municipal y el esquema IMSS-Bienestar es la clave para responder a las demandas ciudadanas en materia de salud pública.

“¡En coordinación trabajamos mejor por la salud de nuestro municipio!”, exclamó el alcalde al término de la sesión, enfatizando que su administración se mantendrá como un facilitador constante para que los programas de salud lleguen a cada rincón de la localidad.

Este acercamiento forma parte de una agenda de colaboración estrecha que busca transformar las clínicas y centros de salud locales en espacios más dignos y equipados. Por su parte, el equipo del Dr. Ramos Azuara reafirmó su compromiso de dar seguimiento puntual a los acuerdos establecidos para asegurar que los habitantes de Gómez Farías cuenten con una atención médica oportuna y de calidad.