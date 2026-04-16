LA UAT AVANZA INVICTA AL NACIONAL DE FUTBOL BARDAS ANUIES 2026

En una demostración de excelencia deportiva, el representativo varonil de futbol bardas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se clasificó invicto al Campeonato Nacional Universitario ANUIES 2026.

Tras una sobresaliente actuación en la fase regional, celebrada en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el conjunto dirigido por Luis Ángel Aguilar Lugo se posicionó en la cima de la competencia.

Con un récord de dos victorias y un empate, la UAT acumuló ocho puntos, sellando su boleto a la máxima justa nacional.

Con este resultado, la UAT representará a la región en el Campeonato Nacional de Futbol Bardas ANUIES 2026, el cual se llevará a cabo del 28 de abril al 5 de mayo en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), con el objetivo de posicionarse entre los mejores equipos del país.

Este logro es parte del impulso decidido al deporte de alto rendimiento y la formación integral promovido por la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado, fortaleciendo la participación de la comunidad estudiantil en competencias regionales y nacionales.

UAT, Sede del Regional de Tochito

Paralelamente, la UAT consolida su papel protagónico en el deporte universitario al ser designada sede de la fase regional de Tochito (Futbol Flag) Región 1, a realizarse los días 17 y 18 de abril en el Centro Universitario de Ciudad Victoria. En este torneo participarán los mejores equipos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Actualmente, la UAT vive un momento intenso en el calendario deportivo 2026, manteniéndose en competencia activa dentro de las eliminatorias regionales rumbo a los nacionales ANUIES.