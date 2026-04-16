ADRIANA MARCELA ENCABEZA INAUGURACIÓN DE NUEVO HOSPITAL EN CIUDAD VICTORIA

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya acude a la apertura del hospital Santa Roberta

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la apertura de nuevos hospitales, se fortalece la atención en el campo de la medicina del estado y la coordinación entre los sectores públicos y privados, para hacer frete a los retos actuales en materia de salud, dijo Adriana Marcela Hernández Campos.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, la secretaria de Salud, asistió a la inauguración del hospital Santa Roberta, en donde resaltó la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno para lograr el crecimiento y desarrollo de los servicios de salud en Tamaulipas.

“Hoy celebramos y reconocemos el esfuerzo de inversionistas y médicos locales que, comprometidos con la salud, impulsaron este gran proyecto que hoy se convierte en una realidad y que enorgullece la visión progresista del doctor Américo Villarreal”, destacó Hernández Campos durante su participación.

Dijo que con este hospital, se crea un vínculo con la atención pública y representa un avance significativo en el desarrollo de infraestructura médica del estado, al contar con instalaciones modernas, atención de urgencias las 24 horas, diagnóstico, consulta especializada y respaldados por profesionales de la salud con alto sentido humanista.

Esta unidad hospitalaria, dispone de 15 habitaciones, 3 quirófanos, áreas de terapia intensiva de adultos y neonatal, hemodiálisis, Rayos X, ultrasonido, TAC, 12 consultorios, laboratorio y especialistas con ética de servicio.

En el evento inaugural, estuvieron presentes el director médico del hospital Santa Roberta, Arturo Ruíz Armenteros; el director General, Javier Gamboa; el director de Operaciones, Miguel Miranda; y la jefa de Enfermeras de este nosocomio, Rosy Senderos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/