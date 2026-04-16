SALUD INICIA PREPARATIVOS PARA LA SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN CON UNA META NACIONAL SUPERIOR A LOS 2.4 MILLONES DE DOSIS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para fortalecer los esquemas básicos de vacunación en la población infantil, incluyendo refuerzos para las personas adultas, la Secretaría de Salud de Tamaulipas inició los preparativos de la Semana Nacional de Vacunación 2026, con el lema “Vacunar es Amar”.

La jornada programada para desarrollarse durante los días 25 de abril al 2 de mayo, tiene la finalidad de fortalecer las acciones del programa de vacunación universal, mediante la promoción de la aplicación gratuita en todas las unidades de salud del país, dijo la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos.

Informó que en el marco de esta estrategia nacional, se establece como meta la aplicación de más de 2, 400,000 dosis de vacunas en todo el país, con el fin de incrementar las coberturas de vacunación, o bien, iniciar y/o completar los esquemas conforme a la línea de vida y proteger a la población objetivo.

“Para esta campaña intensiva, el gobernador Américo Villarreal Anaya, garantiza los recursos necesarios para implementar acciones que fortalezcan esta actividad como es, el asegurar la red de frío para mantener los biológicos de forma adecuada, instalar puestos de vacunación en lugares de mayor afluencia de personas, así como para los recorridos que el personal de salud realiza para la búsqueda intencionada de las personas que requieren de alguna dosis y completar su esquema de vacunación”, destacó Hernández Campos.

Durante este periodo, se administrarán todas las vacunas disponibles, priorizando la aplicación de BCG, hexavalente acelular, SRP, SR, DTP, Tdpa, rotavirus, neumococo, hepatitis A y B, y VSR; con énfasis en los grupos vulnerables que enfrentan barreras de acceso a los servicios de salud, tales como población periférica urbana, comunidades rurales, zonas fronterizas y localidades indígenas.

En esta semana de actividades intensivas de vacunación, participa todo el Sector Salud para mantener el control epidemiológico de algunas enfermedades prevenibles por vacunación, para ello se exhorta a la población a que acudan a cualquier unidad o Centro de Salud para el Bienestar más cercano y que no olviden llevar su Cartilla Nacional de Salud.

Cuarto Poder de Tamaulipas/