COOPERATIVISTAS DEL INGENIO MANTE VISLUMBRAN JUSTICIA EN HISTÓRICO DOMINGO DE RAMOS

Tras décadas de lucha por el “robo del siglo”, la Sociedad Cooperativa recibe noticias favorables que coinciden con el aniversario de su guía moral, Joel de la Rosa González.

ALFREDO GARCIA BECERRA

CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS. – En un acto cargado de simbolismo religioso y esperanza social, los integrantes de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante celebraron este Domingo de Ramos una asamblea informativa marcada por el optimismo. Los miembros de la facción “Joel de la Rosa González” recibieron actualizaciones jurídicas que calificaron como “gloriosas”, perfilando el fin de una batalla legal que suma más de tres décadas.

El presidente del Consejo de Administración, Fernando Ambriz, destacó la coincidencia entre la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y los resultados positivos comunicados vía telefónica por el bufete jurídico que representa a las familias afectadas por la fraudulenta quiebra del ingenio en 1991.

Durante la reunión, el sentimiento de gratitud se centró en la figura de Joel de la Rosa González (QEPD), guía moral del movimiento. Los cooperativistas resaltaron que las bases sólidas del reclamo actual —que busca la recuperación del patrimonio, bienes y fideicomisos despojados a 3 mil familias— fueron construidas bajo su tenaz liderazgo.

La emotividad aumentó al señalarse una coincidencia particular: el próximo Viernes Santo, fecha de sacrificio y redención, marca también el aniversario del natalicio de De la Rosa González. “Desde el eterno oriente, él sigue impulsando y respaldando esta lucha”, expresaron los miembros del presídium.

Recta final hacia la justicia

En una comparecencia telefónica, Jorge Joel de la Rosa Ramírez reafirmó el compromiso asumido en 2019 de apoyar a los cooperativistas. Reconoció el sacrificio, las lágrimas y la resistencia de los afectados, asegurando que la “voluntad divina” está próxima a compensarles.

“Todo el sacrificio valió la pena. Dios será justo con los justos y ustedes han sido justos”, afirmó De la Rosa Ramírez, haciendo un llamado a mantener el positivismo y alejar pensamientos negativos ante la inminente resolución.

Por su parte, el cooperativista Tomás Rábago exhortó a sus compañeros a no perder la paciencia en este último tramo: “Estamos a punto de cristalizar esto; este triunfo es de todos. Tengamos fe en Dios y toda la confianza en el equipo jurídico”.

La asamblea cerró con un emotivo aplauso de los presentes, quienes ven en este proceso no solo una victoria legal, sino la reparación histórica al denominado “robo del siglo” que cambió el destino de Ciudad Mante el 2 de julio de 1991.