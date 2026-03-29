RED DE ATENCIÓN AL TURISTA CON 12 PUNTOS ESTRATÉGICOS: SECTUR

-Ubicados en los principales flujos de visitantes y zonas de mayor concentración de los destinos turísticos de Tamaulipas

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Turismo de Tamaulipas presentó la Red de Atención al Turista, como parte del Operativo de Semana Santa implementado por el Gobierno del Estado.

Benjamín Hernández Rodríguez, titular de Turismo en Tamaulipas explicó que durante el periodo de mayor afluencia, se instalarán 12 módulos de atención turística en puntos estratégicos del estado, seleccionados con base en los principales flujos de visitantes y zonas de concentración.

“Para el gobernador Américo Villarreal Anaya, la atención a las y los visitantes locales, nacionales y extranjeros es una prioridad, por ello, ha dispuesto la implementación de esta Red de Atención al Turista con presencia en destinos de playa, puntos carreteros y principales atractivos turísticos del estado”, señaló el funcionario estatal.

En la zona sur, se contará con módulos en la Plaza de Armas de Tampico, en el Centro de Atención y Protección al Turista en Playa Miramar, así como en Playa Tesoro en Altamira.

En el litoral, la cobertura incluye Playa Barra del Tordo en Aldama, Playa Bagdad en Matamoros y La Pesca en Soto la Marina, que concentran una parte importante de la afluencia turística durante esta temporada.

Adicionalmente, se fortalece la atención en rutas y destinos del centro del estado, con módulos ubicados en el Parador de la Guacamaya y zona de servicios en Jaumave, la Plaza Principal de Gómez Farías, y el corredor de Altas Cumbres en Ciudad Victoria.

Asimismo, se consideran puntos estratégicos de tránsito y asistencia como la Estación de Servicio “El Tomaseño” y el centro turístico El Chorrito en Hidalgo, lo que permite ampliar la cobertura hacia rutas de turismo religioso y de naturaleza, concluyó.

Cuarto Poder de Tamaulipas/