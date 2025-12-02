SON AMÉRICO VILLARREAL Y PATTY CHÍO ALIADOS DE DEPORTISTAS MANTENSES

* La Alcaldesa, Atletas y sus familias, agradecen el respaldo del Gobernador al iniciar la rehabilitación de la pista del Estadio Zaragoza; el Gobierno Municipal también invertirá en el lugar.

La Presidenta Municipal Patty Chío se unió a deportistas mantenses y sus familias, para agradecer al Gobernador Américo Villarreal por la obra de rehabilitación de la pista del Estadio Zaragoza.

La obra que fue gestionada paralelamente por los padres de familia de deportistas destacados e impulsada por la Alcaldesa Patty Chío, recibió respuesta por parte del Gobernador Américo Villarreal y ya dio inicio.

La Alcaldesa recordó que esta pista fue construida hace 25 años y hace 15, se realizaron acciones complementarias y a pesar del daño que existía, durante más de dos décadas no recibió mantenimiento importante, hasta que requirió ser sustuida.

“Fueron años en que no se realizaron acciones en esta pista, hasta que el Gobierno Humanista de nuestro amigo el Gobernador Américo Villarreal Anaya nos volteó a ver y por eso le decimos ¡Gracias!, porque la disciplina de estos deportistas, la preparación que reciben de sus entrenadores y el respaldo de sus familias, merecían mejores instalaciones y con usted, esta necesidad, ahora será una obra que se hará realidad”, dijo la Alcaldesa.

Entrenadores y atletas agradecieron al Gobernador y a la Presidenta Patty Chío por la respuesta a su petición, que refrenda ser aliados de los deportistas mantenses.

Natividad Almazán del Ángel, dijo que si bajo las condiciones anteriores los atletas daban buenos resultados, con el apoyo decidido del Gobernador y la Alcaldesa, tendrán instalaciones a la altura de sus exigencias.

Aida Pérez Achutegui, seleccionada tamaulipeca en Atletismo, agradeció a la Presidenta Patty Chío y al Gobernador Américo Villarreal por la remodelación de la pista y que con esto, puedan seguir representando a El Mante y a Tamaulipas.

La Alcaldesa destacó que con el plan de obra del 2026, el Gobierno de El Mante se unirá a la obra con la rehabilitación de la techumbre, baños y las gradas para trabajar en equipo.