XICOTÉNCATL RECIBE LAS BRIGADAS “TRANSFORMANDO FAMILIAS”

Xicoténcatl, Tam. — La Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Dra. María de Villarreal, encabezó este día las Brigadas “Transformando Familias” junto a la Presidenta Municipal Mariela López Sosa y la Presidenta del DIF Municipal Marla García López, acercando servicios gratuitos a la población.

Durante la jornada se ofrecieron asesorías jurídicas, expedición de actas, consultas médicas y dentales, salud integral de la mujer, programas de orientación nutricional, cortes de cabello, reparación de electrodomésticos, afiliación a Liconsa y más apoyos.

Asimismo, se realizó la entrega de despensas a las familias asistentes.

El Gobierno Municipal destacó que estas acciones fortalecen la atención social y reafirman el compromiso de apoyar directamente a quienes más lo necesitan.