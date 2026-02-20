XICOTÉNCATL BRILLÓ CON LA MAGIA Y TRADICIÓN DE SU 275 ANIVERSARIO

La historia, el orgullo y la alegría se hicieron presentes en una noche inolvidable en Xicoténcatl, donde la Plaza de la Cultura se transformó en el epicentro de la celebración con la espectacular presentación de las candidatas a Reina del 275 Aniversario.

Entre aplausos, luces y un ambiente lleno de emoción, desfilaron con elegancia Yeimi Báez Castillo (CBTis 98), Dairany Sinhai Gutiérrez Márquez (Secundaria General Pedro José Méndez) y Kelly Guadalupe Nava (Secundaria Técnica No. 38), jóvenes que representan el talento, la belleza y el orgullo de la juventud xicotenquense, marcando oficialmente el arranque de las fiestas más esperadas del año.

El evento fue encabezado por la presidenta municipal Mariela López Sosa, junto a la Mtra. María Dorabelia Reyes Enríquez, presidenta del Patronato de la Feria, quienes destacaron la importancia de fortalecer las tradiciones y la unión familiar a través de estas celebraciones que dan identidad al municipio.

La noche vibró aún más con la energía de la banda de pop/rock INKAUTO, que puso ritmo y emoción a una velada donde familias completas se dieron cita para celebrar, convivir y sentirse parte de una misma historia.

Xicoténcatl ya está de fiesta, y el 275 Aniversario promete ser una celebración inolvidable que une generaciones, enaltece tradiciones y reafirma el orgullo de ser xicotenquense.