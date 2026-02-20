REALIZA GOBIERNO DE AMÉRICO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN CARRETERA ESTATAL ESTACIÓN CALLES-XICOTÉNCATL

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Xicoténcatl, Tamaulipas. – El gobierno de Américo Villarreal Anaya, mediante la Secretaría de Obras Públicas (SOP) lleva a cabo trabajos de conservación en la carretera estatal Estación Calles-Xicoténcatl con una inversión mayor a los 12 millones de pesos.

El secretario Pedro Cepeda Anaya refirió que la dependencia estatal realiza acciones de desyerbe a máquina y riego de sello en ambos lados del tramo, cubriendo una longitud de 25 kilómetros.

Destacó que estas labores permitirán mejorar las condiciones de seguridad y movilidad de esta importante vía de comunicación, beneficiando directamente a más de 26 mil usuarios que utilizan esta rúa para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y actividades comerciales.

Cepeda Anaya apuntó que el mantenimiento oportuno de la red carretera de la entidad forma parte de la estrategia del Gobierno de Tamaulipas para fortalecer la conectividad regional, impulsar el desarrollo económico y garantizar traslados seguros y eficientes.

El titular de la SOP, agregó que estas acciones reflejan el compromiso de la actual administración estatal con el bienestar de las y los tamaulipecos, al destinar recursos a obras que mejoran la infraestructura y elevan la calidad de vida de la población.

Cuarto Poder de Tamaulipas/