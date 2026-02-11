REFUERZA DIF EL MANTE ATENCIÓN CIUDADANA

*Con entrega de aparatos funcionales, se atiende a población vulnerable, con compromiso social.

El Sistema DIF El Mante, en colaboración con la administración encabezada por la presidenta municipal Patty Chío, continúa promoviendo acciones solidarias en beneficio de la población en situación vulnerable.

A través de la entrega de aparatos funcionales, se busca mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan limitaciones físicas, derribando barreras y brindando mayor seguridad.

A nombre de la presidenta Patty Chío y de la presidenta del Patronato DIF, Perla Cristina Chío de la Garza, estas acciones reflejan el compromiso humanista del gobierno, que trabaja con sensibilidad y prontitud para atender las solicitudes de la comunidad.

“La asistencia social es un lazo que fortalece la unión entre el gobierno y la sociedad, y en cada apoyo brindado buscamos que nuestros ciudadanos puedan vivir mejor”, expresó la directora del Sistema DIF El Mante, Erika Torres Velázquez, al entregar los recursos a través del área de Atención Ciudadana.

De igual manera, señaló que las puertas están abiertas para que la población que requiera la ayuda de un aparato funcional se acerque con toda confianza a las instalaciones del Sistema DIF El Mante, ubicadas en Zeferino Fajardo #501 Nte., en la colonia Miguel Alemán, o se comunique al teléfono 831 161 7767 para solicitarlo.